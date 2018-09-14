Что такое интимная пластика у женщин

Интимная пластическая хирургия — раздел эстетической медицины, включающий в себя манипуляции на половых органах, например, пластика половых губ (малых или больших), лабиопластика — хирургическое восстановление наружных гениталий после травмы или при их деформации (дряблости, избыточного размера, появление большого количества кожных складок, их сморщенности, тёмного цвета), восстановление девственности (гименопластика), хирургическая (искусственная) дефлорация, коррекция клитора и влагалища.

Интимная пластика у современных женщин — такая же востребованная процедура, как протезирование зубов или аппаратная эпиляция.

Все это — средства для улучшения внешности и поднятия самооценки, нормализации близких отношений с партнером и улучшения как психологического, так и физического состояния.

И если вы хотите быть без изъянов, специалисты по женской интимной пластике медицинского центра Майя Клиник готовы взяться за дело.

Записаться на прием вы можете в любое удобное для себя время.

Кому нужна интимная пластика

С помощью операций по интимной пластике специалисты Майя Клиник исправляют врожденные или приобретенные дефекты женских половых органов.

Наши врачи проводят операции, позволяющие восстановить строение и функции или улучшить внешний вид половых органов. Основными показаниями к проведению интимной пластики у женщин являются:

врожденные патологии и аномалии развития женских половых органов

деформация наружных половых органов, вызванная травмами, операциями, послеродовыми изменениями

чувство дискомфорта при половом акте

отсутствие оргазма, слабое возбуждение при половом акте

слабость мышечных тканей, вызванная возрастными изменениями

эстетическое недовольство внешним видом интимной зоны.

Каждое из этих состояний может доставлять не только физическое, но и психологическое неудовлетворение. Пластика женских половых органов в Майя Клиник – это реальная возможность снова стать сексуально привлекательной и уверенной в себе.

Какие бывают операции в интимной пластике

Операция на половые губы

Как известно, очень часто бывают ситуации, когда девушка не удовлетворена внешним видом своих наружных гениталий.

Они могут быть слишком вытянутые, морщинистые, темные, иметь разный размер, форму и т.д.

Все это может вызывать не только физические неудобства, но и психологический дискомфорт, начиная с боязни предстать в «таком» виде перед партнером и заканчивая стеснением перед посещением косметолога и врача гинеколога.

Сейчас существует возможность устранения данных недостатков.

Хирургия малых половых губ у нас проводится под местным наркозом, длится около часа, заканчивается наложением косметических швов.

Хирургия влагалища

С возрастом или после родов, особенно если они были не один раз, происходит растяжение промежности (эта зона находится между нижней точкой схождения больших половых губ и задним проходом). Из-за того, что вход во влагалище увеличивается, женщина, а часто и мужчина, не получают удовольствия при сексе. Для того, чтобы устранить этот дефект и разработана операция — «задняя кольпорафия». После небольшого разреза, проходящего по задней стенке влагалища, ткани стягивают таким образом, чтобы оно в итоге уменьшилось. Также возможно проведение более полной коррекции, направленной на уменьшение объема всего влагалища.

Восстановление девственности

Позволяет вернуть девственность на короткий или длительный промежуток времени — зависит от вашего желания. Процедура проходит под местной анестезией и длится примерно минут двадцать. Слизистые оболочки у входа во влагалище сначала разрезаются, а потом сшиваются специальными нитками.

Возникает перемычка из слизистых оболочек шириной в три-пять миллиметров, которая выполняет роль девственной плевы.

Делают ее обычно перед свадьбой, после незапланированной дефлорации, в меркантильных целях, а также как оригинальный сюрприз своему партнеру.

Искусственная дефлорация

Процедура редко проводится по медицинским показаниям, но чаще всего — по собственному желанию пациентки.

Болезненные попытки лишиться невинности, неполная дефлорация с последующими болевыми ощущениями при попытках заняться сексом, а также возраст, после которого некоторые девушки считают находиться в «статусе девственницы» неприличным, приводят их в кабинет к гинеколога для проведения данной процедуры.

Наши специалисты с полным пониманием относятся к подобным ситуациям, деликатно и психологически комфортно помогут решить все эти затруднения быстро и без боли!

Пластика клитора

Оперативное обнажение клитора (обрезание кожи капюшона) проводится в случаях, когда кожные складки его закрывают, снижая чувствительность и оргастические ощущения при половом акте («аноргазмия клитора»).

Проводится по желанию пациентки для облегчения доступа к головке для ее активной стимуляции, например, при половом акте.

Операции проводятся обычно под современной местной анестезией, абсолютно безболезненно. По окончанию получаете все необходимые рекомендации по дальнейшему поведению и график последующих контрольных визитов к врачу (при необходимости).

Как предотвратить осложнения после интимной пластики?

Если хирургическое вмешательство прошло без осложнений, то женщина может быть отпущена домой уже через сутки.

Ей не стоит переживать по поводу удаления шовного материала, поскольку современная медицина использует саморассасывающиеся нити.

Однако, стоит соблюдать некоторые ограничения

нельзя поднимать тяжести

некоторое время необходимо ограничивать себя в активных видах спорта

не рекомендуется много сидеть, но можно лежать и ходить без ограничений

рекомендуется некоторое время воздержаться от интимной близости

В хирургическом центре Майя Клиник операции по интимной пластике в Казани проводит пластический хирург, врач-онколог высшей категории Сунгатуллин Азат Гусманович

На его счету сотни успешно проведенных операций и довольных пациенток

Записаться на прием можно, позвонив по телефону

☎ +7(843)233-01-32, ?+7(843)5673117.

Мы находимся по адресу ул. Астрономическая 8/21

Противопоказания к женской интимной пластике

Как и другие виды операций, интимная пластика имеет некоторые противопоказания:

период беременности и лактации

острые воспалительные процессы

аутоиммунные заболевания

нарушения психики

нарушение кровяной свертываемости

хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем

онкологические болезни и новообразования

Цены на интимную пластику в Казани

Увеличение больших половых губ (контурная инъекционная пластика) 1 шприц 15000 руб. Увеличение больших половых губ (контурная инъекционная пластика) 2 шприц 30000 руб. Уменьшение больших половых губ (хирургическое) 10000 руб. Клиторопластика (увеличение объема и кармана клитора) 15000 руб. Увеличение точки G (интимный филлинг) 1 шприц 15000 руб. Пластика малых половых губ (лабиопластика) 20000 руб. Пластика влагалища передняя (передняя кольпоррафия) 25000 руб. Пластика влагалища задняя с перинеолеваторопластикой (задняя кольпоперинеоррафия) 20000 руб Пластика послеродовой рубцовой деформации половых органов (промежность, половые губы, клитор) 10000 руб. Уменьшение входа во влагалище (хир. метод) 10000 руб. Сужение влагалища (хир. метод) 25000 руб. Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) 10000 руб. Восстановление девственной плевы (гименопластика) краткосрочная 13000 руб. Восстановление девственной плевы (гименопластика) трехслойная 23000 руб. Пластика шейки матки 1 категория 10000 руб. 2 категория 15000 руб. 3 категория 20000 руб. Увлажнение, повышение тонуса больших половых губ 15500 руб Увлажнение, повышение тонуса малых половых губ 15000 руб. Увеличение спайки влагалища 15000 руб. Уменьшение входа во влагалище (1 шприц) 15000 руб. Лаеннек (1 процедура) 3500 руб.

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